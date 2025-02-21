В Черноземье 22 февраля будет облачно, от -18°С до -4°С

В субботу, 22 февраля, во всех регионах Черноземья прогнозируется облачность. Температура будет варьироваться от -18°С до -4°С. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью будет облачность с прояснениями, температура составит -16°C. Днем также будет облачно при -7°C.

В Воронеже ночью ожидают облачность без осадков, до -16°C. Днем тоже прогнозируют облачность, а температура опустится до -6°C.

В Курске ночью будет облачно с прояснениями, температура составит до -17°C. Днем — до -6°C.

В Липецке ночью прогнозируют -18°C и облачность с прояснениями. Днем температура воздуха составит -7°C.

В Орле ночью будет малооблачно, до -16°C. Днем — облачно, до -4°C.

В Тамбове ночью температура опустится до -18°С, ожидается облачность с прояснениями. Днем будет облачно, до -7°С

Егор Якимов