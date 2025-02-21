В Воронеже могут построить футбольное поле за 99 млн рублей

Управление строительной политики мэрии Воронежа начало поиск подрядчика для строительства футбольного поля в микрорайоне Никольское в облцентре. Это следует из аукционной документации. Начальная цена контракта — 99,4 млн руб. Источник финансирования — городской и облбюджеты.

Подрядчику предстоит до 2 декабря 2025 года оборудовать футбольное поле воротами, скамьями, угловыми флажками, а также обустроить административно-бытовой комплекс. Кроме того, необходимо провести электроснабжение и водоснабжение, установить спортивное табло.

Заявки на участие в торгах принимаются до 28 февраля. Итоги подведут 4 марта.

Егор Якимов