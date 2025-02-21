В Астраханской области предлагают акватории для ведения хозяйств от 200 рублей

Волго-Каспийское территориальное управление Росрыболовства объявила аукцион по продаже восьми участков для аквакультуры. Торги проходят с 20 февраля по 27 марта в Астраханской области. Соответствующая информация размещена на портале «ГИС Торги».

Предлагаемые участки варьируются от 0,3 до 47,5 га и расположены в Камызякском (рукав Створненский Банк, река Вязовка), Ахтубинском (рукав Кадышев), Володарском (Негрейкин), Наримановском (реки Рыча и Кривая Волга) и Лиманском районах (озеро Цаган-Аман). Семь лотов предназначены для индустриальной аквакультуры, один — для пастбищного рыбоводства.

Стоимость участков начинается от 200 руб. и достигает 36 тыс. руб. Победитель аукциона получит право на обособленное водопользование сроком на 25 лет.

Нина Шевченко