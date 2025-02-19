В Ярославской области запись к врачам по телефону 122 временно невозможна из-за перехода на единую информационную систему, действует запись через портал Госуслуг и сайт «Интермед76», а также непосредственно в поликлиниках. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Сейчас к системе подключены все 44 медучреждения региона. Организации загружают расписание специалистов. Также в течение недели постепенно будет идти загрузка электронных баз, часть из них уже работает. Пока в некоторых медучреждениях наблюдаются отдельные технические проблемы, которые мы оперативно решаем»,— сообщил министр цифрового развития Ярославской области Артем Глахенгаузен.

Как уточнили в правительстве, запись к врачам через единую регистратуру по телефону 122 будет возможна, когда все медучреждения выгрузят расписания и базы полностью. Точный срок восстановления работы единой регистратуры пока не называется.

Напомним, в регионе все медицинские учреждения переходят на единую информационную систему, что подразумевает оцифровку всех медицинских карт. В конце прошлой недели жители региона стали жаловаться на сложности при записи к врачам.