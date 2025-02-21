Беглов оказался вне десятки рейтинга упоминаемости глав регионов в соцмедиа

Губернатор Петербурга Александр Беглов и его коллега из Ленобласти Александр Дрозденко оказались вне десятки январского рейтинга «Медиалогии» по упоминаемости глав регионов в социальных медиа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Глава 47-го региона по итогам месяца оказался на 14-й строчке, петербургский градоначальник — на 16-й. Имя Дрозденко упоминалось 19,58 тыс. раз, Беглова — 18,63 тыс. раз.

В первой тройке оказались глава Чечни Рамзан Кадыров с 161,32 тыс. упоминаний, мэр Москвы Сергей Собянин (110,21 тыс.) и врио главы Курской области Александр Хинштейн (42,77 тыс.).

Что касается упоминаемости глав регионов в СМИ, то здесь позиции господина Беглова выглядят куда лучше. Он занимает пятое место, Дрозденко — 15-е. В топ-3 вошли Собянин, Хинштейн и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. Кадыров здесь только 16-й.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что в сентябре 2024 года Беглов занимал третье место в национальном рейтинге мэров, уступая только Собянину и мэру Казани Ильсуру Метшину. Список составил ЦИК «Рейтинг».

Андрей Маркелов