По итогам прошлого года объем портфеля обезличенных металлических счетов в ВТБ увеличился почти на 20%. Клиенты заключили 190 тыс. сделок по покупке драгоценных металлов, что сказалось на общем портфеле. Объем драгоценных металлов на ОМС увеличился на 6 т. Всего в ВТБ открыто 76 тыс. обезличенных металлических счетов, на которых хранится более 41 т драгоценных металлов. Средний чек ОМС в прошлом году в сегменте массовой розницы составил 180 г. Высокий спрос на драгоценные металлы объясняется ростом курса. Золото остается одним из наиболее прибыльных активов.

В России впервые появятся индексы вина, которые будут отражать состояние рынка белого, красного и игристого вина. Они будут публиковаться еженедельно, пишет РБК. Индексы будут рассчитываться Московской биржей на основании данных о розничных ценах и объемах реализации продукции в торговой сети «Перекресток» и отражать изменение стоимости.

В Японии разработали план привлечения инвестиций Tesla в автопроизводителя Nissan для поддержки деятельности компании после неудачных переговоров о слиянии с Honda, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. Подробности не приводятся. Высокопоставленные чиновники надеются уговорить Илона Маска. Они считают, что Tesla заинтересована в приобретении заводов Nissan в США — они могут увеличить внутреннее производство в условиях «тарифных угроз» президента Дональда Трампа.