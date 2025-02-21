Демидов объяснил исчезновение ряда укрытий в микрорайоне Белгорода

Мэр Белгорода Валентин Демидов подтвердил исчезновение ряда модульных укрытий в Новом микрорайоне облцентра, которое заметили местные жители. Сегодня он написал в комментариях к посту губернатора Вячеслава Гладкова во «Вконтакте», что защитное сооружение появится там в течение нескольких дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Дополнительно прорабатываем вопросы обеспечения безопасности жителей Белгорода. В частности, проводим мероприятия по оптимизации схемы размещения модульных укрытий в городе»,— пояснил мэр демонтаж объекта.

По данным господина Демидова, в Белгороде установлено порядка 700 модульных укрытий вблизи образовательных учреждений, в местах массового скопления людей, на остановках общественного транспорта и в общественных пространствах. Их размещение планируется продолжить по мере поступления конструкций. Также 5 тыс. дверей в подъездах многоквартирных домов оснащены «размыкателями».

На прошлой неделе в правительстве Белгородской области сообщили, что с 2022 года в регионе было установлено 2 528 укрытий. На эти цели направили 246 млн руб. из областного бюджета и 100 млн из муниципального.

Алина Морозова