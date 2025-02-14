На укрытия в Белгородской области с 2022 года потратили 346 млн рублей

С 2022 года в Белгородской области установили и оборудовали 2 528 укрытий. На эти цели направили 246 млн руб. из областного бюджета и 100 млн из муниципального. Об этом сообщили в правительстве региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Одно из модульных укрытий в Белгороде

Фото: Василий Кучма, Коммерсантъ Одно из модульных укрытий в Белгороде

Фото: Василий Кучма, Коммерсантъ

Уточняется, что речь идет о 1 413 объектах модульного типа и 1 115-ти из блоков, мешков и ящиков с песком.

«Защитные сооружения размещают в местах большого скопления людей: парках, скверах, жилых кварталах, на остановках общественного транспорта, а также вдоль трасс. Это делается для того, чтобы у жителей была возможность укрыться при объявлении сигнала о ракетной опасности»,— рассказали в облправительстве.

Также в регионе «привели в готовность» 7 625 укрытий в подземных помещениях, в том числе 6 412 подвалов в многоквартирных домах, 560 укрытий в учреждениях образования, 326 — в торговых и офисных центрах, 154 — в учреждениях культуры, 98 — в медучреждениях, 22 — на объектах соцзащиты и 16 — на спортивных объектах.

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Алина Морозова