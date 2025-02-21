Бастрыкин потребовал доклад по уголовному делу о смерти подростка в Альметьевске

Глава СК России Александр Бастрыкин затребовал доклад у и. о. руководителя СУ СКР по Татарстану Марселя Дулкарнаева по уголовному делу о смерти подростка в Альметьевске. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России.

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К господину Бастрыкину через приемную в социальной сети обратилась мать погибшего 17-летнего подростка. Она сообщила о своем несогласии с ходом расследования обстоятельств смерти ее сына.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее сообщалось, что по факту смерти несовершеннолетнего студента альметьевского политехнического техникума возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел 28 ноября 2024 года, тогда подросток почувствовал недомогание на уроке физкультуры, после чего был доставлен в больницу, где скончался.

Артём Дергунов