Тройка «Локомотива» вошла в топ самых результативных

Тройка ярославского ХК «Локомотив» Березкин-Шалунов-Каюмов заняла второе место в топе «самых забивных троек сезона 2024/2025». Статистику приводит Континентальная хоккейная лига.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

За 52 игры текущего сезона первое звено «Локомотива» забило 34 шайбы. Причем за всю историю КХЛ трио также показывает высокие результаты: 11 место и 84 шайбы за 198 матчей.

В текущем сезоне тройку «Локомотива» обогнало звено «Северстали» — Ильин-Аймурзин-Пилипенко. У них 37 шайб за 53 матча. Речь идет о количестве забитых шайб в тот момент, когда тройка в полном составе находится на льду.

Алла Чижова