На Ставрополье вынесли приговор по делу о беспорядках в аэропорту Махачкалы

Ленинский районный суд Ставрополя признал виновными троих мужчин в массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы в 2023 году, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Установлено, что 29 октября 2023 года Магомед Сагитов, Абдулвагаб Саламов, Гусен Шарипов в аэропорту «Уйташ» на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказываясь выполнять законные требования сотрудников правоохранительных органов, приняли участие в массовых беспорядках, сопровождавшихся насилием и уничтожением имущества.

Осужденным было предъявлено обвинение по ч.2 ст.212 УК РФ (Участие в массовых беспорядках) и ч.3 ст.263.1 УК РФ (Нарушение требований в области транспортной безопасности).

С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновным по 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Ранее «Коммерсантъ-Кавказ» сообщал о начале рассмотрения уголовного дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы в отношении еще семерых участников беспорядков.

Евгения Балашова