В Ставрополе началось рассмотрение дела о беспорядках в аэропорту Махачкалы

В Ставрополе состоялось первое судебное заседание по обвинению семи жителей Республики Дагестан в беспорядках в аэропорту Махачкалы, сообщили в telegram-канале прокуратуры Ставрополья. Им предъявлено обвинение по трем статьям Уголовного кодекса РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Следователями установлено, что в ноябре 2023 года мужчины, находясь в аэропорту «Уйташ», на почве национальной и религиозной ненависти и вражды к гражданам Израиля, отказались выполнять требования сотрудников правоохранительных органов и приняли участие в массовых беспорядках.

Уничтоженное и поврежденное имущество аэропорта оценивается в 24 млн руб., в момент происшествия работа аэропорта была заблокирована. От действий обвиняемых пострадали 30 сотрудников сласти.

Евгения Балашова