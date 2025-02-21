Центр туризма «Абрау-Дюрсо» планирует провести ребрендинг

Заявка на регистрацию нового товарного знака «Курорт Абрау-Дюрсо ЭКО ЭНО ЭТНО» была подана в связи с ребрендингом Центра туризма «Абрау-Дюрсо». Об этом сообщает «Ъ-Кубань» со ссылкой на пресс-службу компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Маргарита Синкевич Фото: Маргарита Синкевич

Новый бренд компании позволит «Абрау-Дюрсо» производить одежду и посуду, предоставлять гостиничные услуги, организовывать выставки. После регистрации товарный знак «Курорт Абрау-Дюрсо ЭКО ЭНО ЭТНО» может быть применен в категории интеллектуальной собственности.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» зарегистрировано в Новороссийске, в селе Абрау-Дюрсо в 2009 году. Основной вид деятельности — деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания. Гендиректор – Денис Заболотний, бенефициар – Борис Титов. ПАО «Абрау-Дюрсо» владеет 100% УК. ООО «Центр винного туризма Абрау-Дюрсо» владеет 99,95% ООО «Абрау-Ресто» и 50% ООО «Экомир». В 2023 году доходы организации превысили 1,2 млрд руб., а чистая прибыль составила более 108,5 млн руб.

Ранее «Ъ-Новороссийск» писал (https://www.kommersant.ru/doc/7497961), что на территории села Абрау-Дюрсо и его окрестностей запланировано обустройство современного курорта, который сможет принимать круглогодично порядка 1 млн туристов.

Алена Воробьева