Экс-чиновнику свердловского МинАПК продлили арест за выращивание конопли

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику отдела земледелия и семеноводства министерства агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области Игорю Крупскому, обвиняемому в незаконном выращивании конопли, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда Фото: Пресс-служба Свердловского областного суда

По версии следствия, экс-чиновник занимался выращиванием конопли в железнодорожных контейнерах, расположенных в Белоярском районе.

Срок ареста продлен до 23 апреля. Игорю Крупскому предъявлено обвинение по п.п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконное производство наркотических веществ организованной группой в крупном размере).

Напомним, в январе Ленинский райсуд отправил Игоря Крупского в СИЗО. Областной суд оставил это решение без изменений, отклонив апелляционную жалобу адвоката. Как ранее сообщал «Ъ-Урал» со ссылкой на источник, в его уголовном деле есть еще несколько фигурантов.

Полина Щуцкая