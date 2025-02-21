В Перми после гибели ребенка осудили экс-директора управляющей компании

Свердловский райсуд Перми вынес приговор в отношении бывшего директора управляющей компании. Как сообщает СУ СКР по Пермскому краю, он признан виновным по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности смерть человека). Как установили следствие и суд, он не обеспечил оперативную, своевременную и качественную уборку кровли многоквартирного дома № 8 по улице Серпуховская. В результат вечером 24 марта 2022 года произошел неконтролируемый сход снежно-ледовых масс с крыши дома. В результате происшествия была тяжело травмирована 15-летняя девочка, которая позднее скончалась в больнице.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Обвинение в совершении этого преступления было предъявлено гендиректору ООО УК «Владимирский» Сергею Харченко. Приговором суда ему назначено наказание в виде принудительных работ сроком на два года с лишением права осуществлять организационно-распорядительные функции в организациях сферы ЖКХ.