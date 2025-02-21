Минюст признал иноагентами журналистов Агалакову и Азара

Минюст России признал иностранными агентами журналистов Жанну Агалакову и Илью Азара, блогера Рустема Адагамова, комика Антона Лирника и писательницу Елизавету Александрову-Зорину.

Согласно сообщению Минюста, внесенные в реестр распространяли материалы иноагентов и ложную информацию о решениях российских властей, выступали против боевых действий на Украине, сотрудничали с нежелательными организациями и иностранными СМИ и формировали негативный образ российской армии.

Жанна Агалакова (иноагент) работала на «Первом канале» и НТВ, ушла с телевидения в марте 2022 года и покинула Россию. Илья Азар (иноагент) — корреспондент «Новой газеты» с 2017 года, до этого работал в Lenta.ru и «Медузе» (признана в РФ иноагентом и нежелательной организацией). Рустем Адагамов (иноагент) ведет блог в Telegram (насчитывает 31 тыс. подписчиков), где высказывается о политике и событиях в мире. Антон Лирник (иноагент) — шоумен, резидент шоу Comedy Club, участник «Дуэта имени Чехова». Елизавета Александрова-Зорина (иноагент) — писательница, бывшая колумнистка «Московского комсомольца» и «Газеты.ru», автор романа «Маленький человек» и повести «Развилка».

Полина Мотызлевская