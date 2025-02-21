Губернатор Ставрополья поручил коммунальщикам усилить работу в холода

По поручению Губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова в ближайшие дни в регионе будет усилена работа коммунальных служб, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Соответствующие поручения даны региональным МинЖКХ и Минэнерго на совещании.

Дано распоряжение оперативно реагировать на любые внештатные ситуации в сфере ЖКХ, своевременно очищать дороги и дворы. Также поручено организовать круглосуточное дежурство коммунальщиков в предстоящие выходные дни.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал о штормовом предупреждении на выходные в Ставропольском крае.

Евгения Балашова