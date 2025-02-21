Костромича лишат свободы за попытку шпионить в Ярославской области

Костромской областной суд приговорил местного жителя к лишению свободы за сотрудничество с иностранным формированием, в рамках которого он предлагал собирать информацию об одном из объектов Ярославской области. Об этом сообщили в суде.

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«Ъ-Ярославль» сообщал, что 37-летний костромич в апреле 2024 года вступил в переписку с представителем иностранного вооруженного формирования, признанного в России террористической организацией, и «инициативно предложил собирать информацию об одном из объектов в Ярославской области, а также присылать фото и видео объекта». Но реализовать свою идею он не успел, так как был задержан ФСБ.

Суд признал его виновным в сотрудничестве на конфиденциальной основе с представителями иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, заведомо направленной против безопасности Российской Федерации.

«Суд назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы в колонии общего режима с ограничением свободы на срок 1 год»,— сообщили в пресс-службе суда.

Алла Чижова