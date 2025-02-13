Костромича судят за попытку шпионить в Ярославской области

Житель Костромской области обвиняется в сотрудничестве с иностранным вооруженным формированием, в рамках которого он предлагал собирать информацию об одном из объектов Ярославской области. Об этом сообщили в Костромском областном суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По версии обвинения, 37-летний костромич следил в интернете за деятельностью иностранного вооруженного формирования, признанного в России террористической организацией. В апреле 2024 года он вступил в переписку с пользователем «Куратор» и «инициативно предложил собирать информацию об одном из объектов в Ярославской области, а также присылать фото и видео объекта». Но реализовать свою идею он не успел, так как был задержан ФСБ.

Костромич обвиняется в сотрудничестве с представителями иностранной организации в целях оказания им содействия в деятельности, направленной против безопасности РФ. Суд уже начал рассмотрение уголовного дела, в своем последнем слове костромич признал вину и заявил, что «считает себя преступником».

Алла Чижова