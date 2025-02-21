СКР расследует дело об избиении девушек на автомойке в Каменске-Уральском

В Каменске-Уральском расследуется уголовное дело об избиении двух девушек на автомойке, сообщили в пресс-службе СКР. По данным следствия, преступление произошло вечером 3 января. В этот день молодые люди 2004, 2008 и 2007 годов рождения, вывезли на автомобиле «ВАЗ-2114» девушек против их воли на автомойку по улице Карла Маркса. Одна из пострадавших была несовершеннолетняя. «В помещении автомойки сообщники, грубо нарушая общественный порядок, используя малозначительный повод, применили в отношении потерпевших физическое и психическое насилие»,— говорится в сообщении СКР. На видеороликах, которые записывали молодые люди, видно, что девушек не только избивали, но и обливали водой и пеной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, законные представители девушек обратились на следующий день в полицию. «По предварительным сведениям, конфликт с последующей дикой расправой произошел якобы из-за оскорблений в сети Интернет»,— добавил он. По его словам, молодые люди были оперативно задержаны. Один из них ранее уже привлекался к уголовной ответственности по ст. 158 УК РФ (кража) и был оштрафован на 10 тыс. руб.

Следственным отделом по городу Каменск-Уральский СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершённое группой лиц), п.п. "а", "в", "д", "ж" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение двух лиц с применением насилия) и п. "а" ч. 3 ст. 133 УК РФ (понуждение к действиям сексуального характера). За наиболее тяжкое из этих преступлений предусмотрено наказание до 12 лет лишения свободы.

Председатель СК России Александр Бастрыкин запросил у и.о. руководителя СУ по Свердловской области Константина Мирошниченко доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах. Прокуратура Каменска-Уральского взяла на контроль ход расследования уголовного дела.

Полина Щуцкая