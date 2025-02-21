Politico узнало условия для «спасения» отношений Зеленского с Трампом

Союзники Украины в Вашингтоне говорят, что у Владимира Зеленского есть возможность «спасти отношения» с президентом США Дональдом Трампом. Для этого, как пишет издание Politico со ссылкой на источники, он должен принять сделку по редкоземельным металлам, предложенную администрацией США.

Как пояснили собеседники издания в администрации, «язвительная критика» со стороны Дональда Трампа в адрес Киева — это не разворот в сторону России, а скорее обида на то, как Украина отреагировала на попытки Вашингтона заключить сделку по редкоземельным металлам. «Им (украинцам — ''Ъ'') пришлось испытать на собственной шкуре, что публичная критика в адрес Трампа очень сильно выходит боком»,— сказал Politico один из республиканцев, консультирующих членов администрации по вопросам украинской политики.

По словам источника, в Республиканской партии есть небольшая, но очень громкая группа людей, настроенных против Украины, а есть много таких, кто все еще на стороне Украины. «Нападки на Трампа только распаляют тех, кто против тебя»,— говорит этот человек. Другие источники в администрации считают, что резкие выпады в отношении господина Зеленского — просто переговорная тактика, вполне характерная для Дональда Трампа, хотя и подрывающая авторитет США среди союзников по НАТО в Европе. Эти источники Politico также считают, что Украине нужно скорее в сотрудничестве с американской стороной проработать и подписать сделку по редкоземельным металлам.

О том, как президент США Дональд Трамп вновь обрушился с критикой на Владимира Зеленского, «Ъ» писал в материале «Кризис на личности».

Алена Миклашевская