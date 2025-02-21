Водолазы МЧС собрали 136 мешков мазута со дна моря в Анапе

Специалисты МЧС провели масштабную операцию по очистке морского дна от нефтепродуктов у побережья Анапы. Как сообщает оперштаб Кубани, водолазы собрали 136 мешков с замазученным грунтом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Администрация Керчи Фото: Администрация Керчи

Для ускорения ликвидации загрязнения под воду одновременно погружались три пары спасателей. В районе села Витязево специалисты совершили 29 спусков и заполнили 77 мешков. У пирса Джемете было произведено 26 погружений, в результате которых собрано 59 мешков с мазутом.

Загрязнение акватории Черного моря произошло 15 декабря 2024 года в результате крушения танкеров «Волгонефть». В течение 1,5 часов затонули два судна. Из танкеров вылилось около 2,5 тыс. тонн нефтепродуктов. К утру 17 декабря мазут выбросило на побережье Анапы. Нефтепродукты также находят на берегу Крыма и Севастополя. Объявлен федеральный режим ЧС.

Нурий Бзасежев