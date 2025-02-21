Судебный пристав ошибочно взыскал долг с «двойника» в Новороссийске
Судебный пристав в рамках исполнительного производства взыскал денежные средства с «двойника» должника в Новороссийске по причине совпадения их идентификационных данных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Ошибочно списанные средства жителю Новороссийска удалось вернуть только после обращения в прокуратуру. В органе исполнительных производств «двойнику» посоветовали обратиться в суд.
По результатам проверок деятельности судебных приставов-исполнителей в Краснодарском крае в 2024 году из-за схожих ошибочных взысканий были восстановлены права 66 человек. Необоснованно удержанные приставами с «двойников» денежные средства на общую сумму свыше 250 тыс. руб. были возвращены на счета граждан.
В прокуратуре отметили, что вопросы, связанные с предотвращением ошибочного взыскания денежных средств, находятся на постоянном контроле надзорного органа.