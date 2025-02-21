В Златоусте городской пруд очистят от ила за 155 млн рублей

Министерство экологии Челябинской области объявило аукцион на очистку южной части городского пруда в Златоусте. Начальная сумма контракта составляет более 154,9 млн руб. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Указано, что это второй этап очистки. Согласно конкурсной документации, на проблемном участке водоема накопился ил и болотная растительность. Они «негативно влияют на качество воды». Подрядчику необходимо очистить донные отложения объемом 369,88 тыс. куб. м. Срок выполнения работ — 10 ноября 2026 года.

Победителя аукциона определят 4 марта.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», министерство экологии Челябинской области в 2022 году уже объявляло аукцион на очистку южной части Златоустовского пруда на реке Ай. Тогда стоимость работ составляла 111 млн руб. Подрядчику нужно было ликвидировать в городском пруду иловые отложения и растительность объемом 292,4 тыс. куб. м. Исполнителем работ стало новосибирское АО «Сибгидромехстрой». Работы завершились в декабре прошлого года.