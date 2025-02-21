Гимнастка из Новороссийска завоевала серебро в составе краевой сборной

Новороссийская спортсменка в составе краевой сборной завоевала серебро на первенстве Южного и Северо-Кавказского федеральных округов по спортивной гимнастике. Об этом сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В составе сборной Краснодарского края воспитанница новороссийской спортивной школы «Надежда» Софья Семиренко выступила на первенстве в столице Кубани по программе мастера спорта. По итогам состязаний сборная команда Краснодарского края заняла второе место. Теперь гимнасткам предстоит представить регион в Первенстве России, которое пройдет с 29 марта по 5 апреля в Санкт-Петербурге.

«Мы гордимся достижениями наших гимнасток и уверены, что на Первенстве России они покажут не менее впечатляющие результаты»,— отметил спортивный тренер Владимир Митрофанов.

Софья Семиренко тренируется с 2024 года под руководством Владимира и Инны Митрофановых в спортшколе «Надежда». Ранее она занималась в спортивной школе №3 имени Б.В. Пилкина в Белгороде у тренеров Юлии Хоркиной и Ларисы Детянцевой.

Алена Воробьева