Экс-главбух УК в Салавате обвиняется в присвоении 600 тысяч рублей

В Салавате бывший главный бухгалтер управляющей компании обвиняется в хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенном с использованием своего служебного положения, в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ), сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о компании «Миллениум».

По материалам дела, обвиняемая в 2020 году изготовила и направила в банк фиктивные реестры о зачислении себе зарплаты, на основании которых на ее банковскии счет необоснованно было начислено около 600 тыс. руб.

Обвиняемая признала вину.

Майя Иванова