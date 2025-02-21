Роскомнадзор разблокировал криптоагрегатор BestChange

Роскомнадзор (РКН) разблокировал агрегатор криптообменников BestChange. Ведомство ограничивало доступ к сервису из-за нарушений законодательства в финансовой сфере.

«Доступ к интернет-ресурсу BestChange восстановлен в связи с тем, что в настоящее время на нем отсутствует нарушающая российское законодательство информация»,— рассказали «Ъ» в РКН.

Проблемы с доступом к сайту начались у россиян вечером 9 февраля. Домен внесли в реестр запрещенных сайтов без решения суда, как агрегатор рассказывал «Ъ FM». Блокировка произошла по требованию Банка России. РКН до этого не раз ограничивал доступ к сервису: это происходило в 2017, 2019 и 2020 годах.

Подробности — в материале «Ъ FM» «BestChange связался с Центробанком».