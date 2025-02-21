Запрещенная Meta сокращает размер вознаграждений сотрудникам в виде акций

Компания Meta Platforms (признана экстремистской и запрещена в РФ) сокращает для большинства сотрудников размер опционов на покупку акций. Как сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на несколько осведомленных источников, ожидается сокращение в среднем на 10%, а для конкретных сотрудников процент сокращения будет зависеть от того, где они живут и какую должность занимают.

Сокращение происходит в то время, когда компания вкладывает десятки миллиардов долларов в инфраструктуру и проекты в сфере искусственного интеллекта (ИИ), отмечает FT. Глава технологического гиганта Марк Цукерберг назвал 2025-й «реально масштабным годом», имея в виду инвестиции, запланированные на этих направлениях. Источники FT отмечают, что компания регулирует размер вознаграждений в виде акций в соответствии с общими трендами в индустрии, но старается при этом обеспечивать сотрудникам самые высокие выплаты на местных рынках.

Между тем, как показывает поданная в Комиссию по ценным бумагам и биржам США отчетность, компания увеличивает бонусы руководителям (не включая господина Цукерберга). Для ряда топ-менеджеров бонус может возрасти до 200% от их базовой зарплаты с нынешних 75%.

В середине января компания объявила о сокращении 5%, или около 3,6 тыс. сотрудников по всему миру. В первую очередь компания сокращает сотрудников с низкими показателями эффективности. Акции компании на бирже NASDAQ падают на 1,27%. С начала года они выросли почти на 19%.

Алена Миклашевская