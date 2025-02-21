Захарова пошутила про ждущего Лаврова павлина в ЮАР

Официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала фото павлина из Йоханнесбурга, который «дожидается» пресс-конференции главы российской дипломатии Сергея Лаврова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал Марии Захаровой Фото: telegram-канал Марии Захаровой

«Помните же, у павлинов к российской делегации всегда особое отношение. Вот и в ЮАР этот ходит и как бы спрашивает: "А Сергей Викторович выйдет?" Выйдет, выйдет. Отработает сейчас "двадцатку", проведет двусторонние встречи и обязательно выйдет»,— написала госпожа Захарова в Telegram.

В мае 2022 года Сергей Лавров выступал с пресс-конференцией по итогам заседания Совета министров иностранных дел СНГ в Душанбе. Его речь прервали крики павлинов. «Понравилось»,— сказал министр, комментируя ситуацию, и рассмеялся.

Сергей Лавров прибыл в Йоханнесбург накануне, 20 февраля, для участия в заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) G20. Он провел переговоры с главами МИД Китая, Турции и Алжира.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «G20 утонула в ритмах Африки».