В Черном море столкнулись сухогруз и танкер

В порту Новороссийска произошло столкновение танкера Natig Aliyev и сухогруза Begonia S. Они находились на якорной стоянке в момент происшествия.

«По информации капитанов судов, Natig Aliyev повреждений не получил, Begonia S получил незначительные повреждения в носовой части. Также якорь Begonia S цепью зацепился за Natig Aliyev»,— рассказали в экстренных службах «РИА Новости». Пострадавших и ущерба экологии нет, уточнили в ведомстве.

Столкновение произошло из-за того, что экипаж танкера несвоевременно запустил главный двигатель, рассказал собеседник агентства. К происшествию также привели непростые погодные условия в Черном море, добавил он.

Сегодня утром мэр города Андрей Кравченко продлил режим повышенной готовности до 25 февраля из-за шторма. Порывы ветра в Новороссийске сейчас достигают 34 м/с.

Natig Aliyev ходит под флагом островного государства Сент-Китс и Невис, а Begonia S — под флагом Либерии.