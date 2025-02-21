Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, чем примечателен XVIII Зимний фестиваль Юрия Башмета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Молчановский, предоставлено пресс-службой фестиваля Фото: Алексей Молчановский, предоставлено пресс-службой фестиваля

В Сочи в полном разгаре XVIII Зимний фестиваль Юрия Башмета, который по праву называется международным. Так, в один из вечеров выступили коллективы практически из всех стран БРИКС — от традиционных и народных музыкально-танцевальных номеров из Эфиопии и Китая до произведений Чайковского в исполнении египтян. Такого фестиваль, пожалуй, и не видывал.

Из уже прослушанного запомнился, конечно, Валерий Гергиев, который впервые выступал здесь со своим «родным» оркестром Мариинки. В зале переаншлаг, управление оркестром идеальное. Забавляет, как, отмечая коду (окончание) очередного произведения, Гергиев поворачивает обе руки ладонями вверх и перебирает пальцами.

В рамках придуманного Юрием Башметом жанра музыкально-драматического спектакля показали премьеру «Видный миру смех и неведомые ему слезы» по тексту «Мертвых душ» Николая Гоголя на киномузыку Альфреда Шнитке. Проект был подготовлен к 90-летию композитора. Играла «Новая Россия» во главе с Башметом, читали Евгений Миронов и Мария Смольникова. Увы, характерный негромкий голос актрисы иногда заглушался музыкой Шнитке.

Наконец, громкая премьера — первое выступление за дирижерским пультом великого баса Ильдара Абдразакова. «Реквием» Джузеппе Верди, где когда-то он сам был исполнителем. «Эмоции переполняют, ощущение того, что сейчас, скоро-скоро уже выйду на сцену, и этот вулкан прекрасной музыки Джузеппе Верди польется в зал. Конечно, волнуюсь. Я всегда волнуюсь, когда выхожу на сцену», — поделился оперный певец. Коллеги единогласно признали дебют оглушительным успехом. Абдразаков идеально «держал» оркестр, легко переходя от фортиссимо вместе с Хоровой капеллой им. Юрлова до нежного пианиссимо, когда вступали солисты: сопрано, меццо, тенор и бас. Бас Алексей Тихомиров еще и управлял залом, выставляя ладонь жестом «Стоп!», когда своеобразная сочинская публика пыталась аплодировать между частями.

Дмитрий Буткевич