Hans Zimmer's Universe, мюзикл «Нотр-Дам де Пари» и фильм «Чистый лист»

На музыкальных площадках Екатеринбурга выступят оркестр Imperial Orchestra, музыканты которого исполнят композиции Ханса Циммера, ставшие саундтреками к фильмам «Дюна», Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь». В музеях можно посетить выставку «Это война», на которой представлены фотографии, сделанные военкорами во время Великой Отечественной войны, а также сходить на встречу, посвященную Борису Немцову. В театрах — стать зрителями перформанса «На улицах не было неба», актеры которого прочтут стихотворения Юлии Друниной, Александра Межирова, Давида Самойлова, Юрия Левитанского, Ольги Берггольц, а еще увидеть мюзикл «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта». В кино — посмотреть фильмы «Королевство полной луны» и «Чистый лист». Подробнее о культурных событиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пианист и вокалист Олег Аккуратов

Фото: Олег Кормильцев Пианист и вокалист Олег Аккуратов

Фото: Олег Кормильцев

Концерты

На площадке МТС Live Холл 23 февраля состоится концерт «Cinema Medley: Hans Zimmer's Universe» оркестра Imperial Orchestra (Санкт-Петербург). Более 120 музыкантов вместе с хором воссоздадут вселенную одного из самых знаменитых композиторов современности — Ханса Циммера, написавшего музыку более чем к 200 фильмам и мультфильмам. В программу входят саундтреки из фильмов «Дюна», «Интерстеллар», «Пираты Карибского моря», «Темный рыцарь» и многим другим. Стоимость билета — от 1,5 тыс. руб.

В Свердловской государственной академической филармонии 28 февраля состоится концерт Jazz-трио — проект пианиста и вокалиста Олега Аккуратова. Вместе с ним на сцену выйдут Сергей Корчагин (контрабас) и барабанщик Александр Зингер. Музыканты исполнят джазовые стандарты, а также авторскую музыку Олега Аккуратова. Стоимость билета — от 2,6 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Кадр с фотовыставки "Это война"

Фото: взято с сайта Ельцин-центр Кадр с фотовыставки "Это война"

Фото: взято с сайта Ельцин-центр

Выставки

В Ельцин-центре 22 февраля откроется фотовыставка «Это война», приуроченная к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Выставка посвящена судьбам людей на войне: кто-то из них дошел до Берлина, а кто-то погиб в первом бою, кто-то потерял друга, а кто-то нашел свою любовь, кто-то получил орден, а кто-то попал в штрафбат. На выставке представлены снимки военных корреспондентов из коллекций Галереи Люмьер (Москва) и Мультимедиа Арт Музея, Москва, Музея-панорамы «Сталинградская битва» (Волгоград), Мурманского краеведческого музея (Мурманск), Центра документации общественных организаций Свердловской области (Екатеринбург). Выставка продолжит работу до 4 мая, вход на нее свободный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В Ельцин-центра в рамках проекта «Люди в обстоятельствах» 22 февраля пройдет встреча, посвященная Борису Немцову. Он мог стать физиком, но выбрал политику. В «перестройку» молодой ученый стал одним из лидеров движения против строительства в Горьком атомной станции. Спустя несколько лет Борис Немцов стал первым российским губернатором. При нем Нижегородская область стала плацдармом демократических реформ в России. Глава Комиссии по захоронению останков царской семьи, борец с коррупцией, вице-премьер правительства России и оппозиционер — таким был Борис Немцов. Стоимость билета — 450 руб.

В субботу, 22 февраля, возле колледжа Ползунова начнется автобусная рок-экскурсия, посвященная участнику Свердловского рок-клуба режиссеру Алексею Балабанову. Вместе с рок-гидом Светланой Толмачевой участники экскурсии побывают в тех точках Екатеринбурга, где будущий режиссер культовых фильмов «Брат» и «Брат 2» снимал свои первые фильмы. В завершении — визит на Свердловскую киностудию, где начинался его творческий путь. Экскурсанты узнают интересные факты из истории свердловского рок-клуба, новости о подготовке Года уральского рока и услышат музыку тех лет. Стоимость билета — 1,7 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда до 23 февраля продолжает работу выставка Арона Зинштейна «Место встречи изменить нельзя». В творчестве Арона Зинштейна сочетаются экспрессионизм и импрессионистическая фиксация мимолетных впечатлений. Его работы, не укладывавшиеся в рамки советского официального искусства, долгое время подвергались критике, и членство в Союзе художников он получил лишь в 1988 году. Держась дистанции от нонконформистов, Арон Зинштейн быстро завоевал признание в постсоветский период. Стоимость полного билета на выставку — 400 руб.

В Доме Поклевских-Козелл 23 февраля пройдет лекция Николая Неуймина «История георгиевской ленточки», а также сборная экскурсия по выставке «Обращаясь к старому — открываешь новое». Научные сотрудники познакомят участников с традициями и культурой Китая через собрание предметов коллекции, расскажут о работах художников Дмитрия Васильева и Ольги Алиевой, где представлены южная архитектура КНР, запечатленная в путешествиях по провинциям Аньхой и Цзянси. Стоимость билета на экскурсию — от 300 руб.

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В креативном кластере «Л52» 26 февраля состоится лекция «Ночь на "горе мертвецов"», посвященная экспедиции на знаменитый перевал Дятлова. Спикерами выступят глава экспедиции Александр Федотов и руководитель Фонда памяти группы Дятлова Алексей Коськин. Спикеры расскажут о своей недавней поездке на перевал. Участники экспедиции взяли с собой точные копии палатки и печки группы Дятлова, установили их на том же месте, где нашли палатку погибшей группы. Современные исследователи провели на месте гибели ночь с 1 на 2 февраля. Стоимость билета на лекцию — от 150 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Перформанс-променад "Связи"

Фото: взято с сайта «Эрмитаж-Урал» Перформанс-променад "Связи"

Фото: взято с сайта «Эрмитаж-Урал»

Спектакли

В культурно-выставочном центре «Эрмитаж-Урал» 22 февраля покажут танцевальный перформанс-променад «Связи» в исполнении независимого объединения «Твой Почерк» и режиссера Варвары Найниш. Перформанс посвящен поиску и размышлению о том, как современные технологии и информационный шум сказываются на жизни человека. Изменился ли способ взаимодействия людей друг с другом, остается ли место для живой коммуникации и что можно сделать, чтобы наладить связи, — на эти и другие вопросы ответят зрители по ходу представления. Стоимость билета — 1,5 тыс. руб.

В Ельцин-центре 22 февраля состоится музыкально-поэтический перформанс «На улицах не было неба». Актеры театральной платформы «В Центре» прочитают стихотворения Юлии Друниной, Александра Межирова, Давида Самойлова, Юрия Левитанского, Ольги Берггольц и других авторов. Вторить словам поэтов будет Соната №7 для фортепиано ор.83 Сергея Прокофьева, сочиненная композитором в 1939-1942 годах. Вход на перформанс свободный, по предварительной регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Свердловский государственный академический театр музыкальной комедии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Во Свердловском государственном академическом театре музкомедии 26 февраля состоится показ новой постановки Нины Чусовой — мюзикла «Человек, который смеется» по роману Виктора Гюго. Действие перенесено из исторического контекста XVII-XVIII веков в современность, акцент сделан на характерах персонажей и их сложных чувствах. Главный герой, Гуинплен, носящий маску, скрывающую его истинное лицо, стоит перед выбором между внешним уродством и красотой души. Стоимость билета — от 800 руб.

Во Дворце молодежи 27 февраля покажут мюзикл «Нотр-Дам де Пари» и «Ромео и Джульетта». В шоу не только звучат арии из знаменитых мюзиклов, но и демонстрируются отрывки из спектаклей, которые связаны между собой в единую историю интересным конферансом. Первое отделение посвящено легендарной истории «Нотр Дам де Пари», а второе — истории Ромео и Джульетты. Роли исполнят: Эд Шульжевский, Маруся Бережная/Надежда Проскурин Александр Постоленко, Петр Маркин, Вячеслав Гнедак и другие. Стоимость билета — от 2 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Ельцин-центр

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Кино

На площадке Ельцин-центра с 21 февраля по 25 февраля проходит показ фильма Уэса Андерсона «Королевство полной луны» на английском языке с русскими субтитрами. Это нежная и пронзительная ода юности с юмором и в фирменном кинематографическом стиле. В центре сюжета побег двух подростков, сироты-изгоя Сэма и замкнутой мечтательницей Сьюзи. Через историю первой любви двух сбежавших подростков режиссер размышляет о свободе, детстве и фантазиях, балансируя между искренностью и иронией. Стоимость билета на показ — 350 руб.

В понедельник, 24 февраля, в Ельцин-центре покажут фильм Полины Кондратьевой «Чистый лист». По сюжету, 17-летняя Рита — школьница на грани отчисления. Неожиданно она решает взять ответственность за жизнь дочери своей преподавательницы, девочки с инвалидностью. Так, замкнутого подростка Рита превращается в осознанного взрослого, который умеет строить доверительные связи и заботиться о себе и окружающих. Стоимость билета — 450 руб.

В Музее андеграунда 25 февраля покажут фильм Рубена Эстлунда «Квадрат», а после пройдет лекция философа и киноведа Михаила Витушко. Кинокартина представляет собой острое, местами саркастичное исследование современных ценностей и морали. Лекция будет посвящена таким вопросам, как поведение в обществе, элитизм, конфликт между личным и общественным. Стоимость полного билета — 400 руб.

Подготовила Анастасия Таначева