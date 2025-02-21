В январе 2025 года ТРК «Семья» установил рекорд по посещаемости за четыре года

В администрации ТРК «Семья» подвели итоги посещаемости торгового центра в начале 2025 года. Как сообщили в управляющей компании, в январе посещаемость «Семьи» выросла по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и оказалась самой большой с 2021 года. Пиковыми стали дни новогодних каникул, когда трафик вырос на 5%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Положительно повлияли на трафик высокая заполненность площадей магазинами и ресторанами, сезон зимних распродаж, высокая актуальность обновленной зоны фуд-корта и развлечений. Хорошие показатели посещаемости демонстрировал кинотеатр. «Администрация ТРК прогнозирует, что следующие пики посещаемости могут сформироваться в праздничные дни — 23 февраля и 8 марта, которые в этом году выпадают на выходные»,— добавили в ТРК «Семья».