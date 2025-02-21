За два дня на кадровую программу в Челябинской области заявились 269 бойцов СВО

С 19 февраля в оргкомитет образовательной программы «Герои Южного Урала» поступило 269 заявок от участников СВО, 153 из них отправили военнослужащие, которые находятся на территории боевых действий, сообщил на пресс-конференции заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт.

Образовательная программа направлена на подготовку руководителей из числа участников специальной военной операции для трудоустройства в органах государственной и муниципальной власти, а также в общественных и коммерческих организациях. Принять участие могут граждане РФ, являющиеся участниками СВО, с высшим или средним специальным образованием, с руководящим опытом. Как отметил Роман Воллерт, в качестве управленческих навыков учитывается командование военными подразделениями.

«Нужен опыт управления людьми, в том числе, в зоне боевых действий. Командир даже самого небольшого подразделения получает серьезный опыт управления людьми»,— прокомментировал Роман Воллерт.

Заявки от потенциальных участников будут принимать до 19 марта. Планируется отобрать 60 человек, которые с 1 июля в течение года будут проходить обучение в Челябинском филиале Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС). Помимо очной формы предусмотрены стажировки на производственных предприятиях и в органах власти. Также каждому слушателю будет назначен наставник — руководитель региональных, муниципальных органов власти или глава крупного промышленного предприятия.

Обучение будет проводиться по программе профессиональной переподготовки «Государственное и муниципальное управление». Выпускникам будет выдаваться диплом государственного образца.

Чтобы стать участником программы «Герои Южного Урала», нужно заполнить электронную анкету. Затем претенденты пишут эссе на заданную тему, демонстрируя свои управленческие навыки и аналитические способности. После этого состоится дистанционное тестирование.