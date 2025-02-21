Здание гостиницы «Переславль» продают за долги

В Ярославской области продают помещения гостиницы «Переславль», расположенной на улице Ростовской, 27 в Переславле-Залесском. Аукцион проведут на площадке «ГИС Торги».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google-карты Фото: Google-карты

Нежилые помещения общей площадью 4,8 тыс. кв.м. продают за 125,5 млн руб. в счет погашения задолженности, имеющейся у АО «Тургостиница "Переславль"». Взыскателем выступает московское АО «Виверн». В качестве обременения имеется ипотека в пользу ООО «Уран».

«В счет погашения задолженности обратить взыскание в пользу АО «Виверн» на принадлежащее на праве собственности АО «Тургостиница "Переславль"» недвижимое имущество, заложенные по договору залога недвижимости (ипотеки), расположенных по адресу город Переславль-Залесский, Ростовская, 27»,— говорится в постановлении о передаче имущества на реализацию на торгах.

Арест на имущество был наложен 20 ноября 2024 года судебными приставами. АО «Тургостиница "Переславль"» зарегистрировано в Смоленске. Гостиничную деятельность в Переславле по адресу Ростовская, 27 ведет другое юрлицо со схожим названием: ООО «Тургостиница "Переславль"». По данным сайта отеля, он продолжает работать.

Алла Чижова