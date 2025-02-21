В Тюменской области простились с погибшим на СВО стрелком Нузгаром Абесадзе
В Ишимском районе Тюменской области 20 февраля простились с погибшим в ходе проведения специальной военной операции (СВО) бойцом Нугзаром Абесадзе, сообщили в районной администрации.
Нузгар Абесадзе
Фото: администрация Ишимского района
Он был стрелком-радиотелеграфистом в штурмовой роте мотострелкового полка, и погиб в зоне спецоперации 6 февраля. «Нугзар проявил себя настоящим защитником Отечества, его смелость и отвага останется в памяти земляков. Вечная память нашему защитнику»,— сказано в сообщении.