В Тюменской области простились с погибшим на СВО стрелком Нузгаром Абесадзе

В Ишимском районе Тюменской области 20 февраля простились с погибшим в ходе проведения специальной военной операции (СВО) бойцом Нугзаром Абесадзе, сообщили в районной администрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нузгар Абесадзе

Фото: администрация Ишимского района Нузгар Абесадзе

Фото: администрация Ишимского района

Он был стрелком-радиотелеграфистом в штурмовой роте мотострелкового полка, и погиб в зоне спецоперации 6 февраля. «Нугзар проявил себя настоящим защитником Отечества, его смелость и отвага останется в памяти земляков. Вечная память нашему защитнику»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина