Кремлевские повара испекут на Масленицу 35 тысяч блинов

Управление делами президента рассказало о планах поваров комбината питания «Кремлевский» на масленичную неделю. Для кафе, столовых и ресторанов администрации президента, правительства и парламента повара испекут более 35 тыс. блинов. В меню будут представлены блины со сметаной, сгущенным молоком и красной икрой.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

В сообщении управделами отмечается, что меню помимо классических вариантов предполагает и «гастрономические новинки». Например, блинные пироги с сырной начинкой и соленой карамелью, черные блины с копченой сметаной, блины с лососем, форшмаком и соусом тартар из малосольного огурца, а также блины с заварным кремом.

В подразделениях комбината будут также работать тематические открытые кухни в русском стиле. Там повара будут выпекать блины при гостях. В ресторанах управделами также можно будет заказать «изысканные блюда от шеф-повара, созданные специально к празднику», говорится в сообщении пресс-службы.

Масленичная неделя в этом году пройдет с 24 февраля по 2 марта.

Полина Мотызлевская