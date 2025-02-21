Свердловская область стала лидером по росту числа майнинговых ферм в 2024 году

Одним из лидеров по росту числа майнинговых ферм в России в 2024 году стала Свердловская область, сообщили аналитики МТС. Они проанализировали активность российских майнеров с помощью системы поиска хищений и аномалий на энергосетях Energytool.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

По данным аналитиков МТС, в январе 2025 года в России выявлено более 136 тыс. майнинговых ферм, что на 7% больше, чем в прошлом году. Наибольший рост показали Тюменская область (49%), Свердловская область (42%), ХМАО (36%), Пермский край (30%) и Челябинская область (32%).

Более 3% от всех выявленных майнинговых ферм сосредоточено в Свердловской области, в то время как в Москве этот показатель составляет около 9%, в Московской области — 8%.

Аналитики МТС выявили, что пиковая загрузка ферм пришлась на май, февраль и октябрь 2024 года. Наиболее активно в России добывают Bitcoin (90% мощностей), а также Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

Напомним, с января 2025 года, согласно постановлению правительства, майнинг был запрещен в десяти регионах России, в отдельных зонах Бурятии, Иркутской области и Забайкальского края — в осенне-зимний период. С ноября 2024 года вступили в силу поправки к закону «О цифровых финансовых активах», согласно которым все юрлица и ИП, добывающие криптовалюту, обязаны регистрироваться в качестве майнера в ФНС.

Полина Щуцкая