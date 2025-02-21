Челябинку осудили за организацию борделя под видом спа-салона

Калининский районный суд Челябинска признал виновной 29-летнюю местную жительницу в организации занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК РФ) под видом спа-салона на Университетской Набережной. Ее приговорили к году лишения свободы в колонии-поселении, сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Суд установил, что с марта 2021 года по июнь 2024 года в спа-салоне более десяти девушек под руководством местной жительницы оказывали услуги сексуального характера. Для увеличения дохода челябинка рекламировала организацию в интернете, наняла охранников и пять администраторов. Преступление выявили оперативники отдела по борьбе с организованной преступностью управления уголовного розыска ГУ МВД России по региону.

Виталина Ярховска