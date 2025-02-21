«Башнефть» должна выплатить сотруднику 1 млн рублей

Калининский райсуд Уфы постановил взыскать в пользу 40-летнего сотрудника ПАО АНК «Башнефть» 1 млн руб. компенсации морального вреда за тяжкий вред здоровью, которое он получил в результате несчастного случая на производстве. Моральные страдания истец оценивал в 3,8 млн руб., также же он просил о взыскании утраченного заработка за период нетрудоспособности, указывается в опубликованном на сайте суда решении.

Согласно материалам дела, истец, который работал в цехе с вредными условиями труда второй степени, получил ожоги. Подробности в материалах дела не приводятся. Представитель истца в суде заявлял, что его подзащитный, являясь отцом двух детей, не был на последнем звонке старшей дочери и выпускном младшей, испытывает боли, не может поднять пакет с продуктами, а дальнейшая реабилитация будет долгой и дорогостоящей.

Предстатель компании в суде иск не признал, а прокурор района просил удовлетворить заявление частично.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд исходил из требований разумности и справедливости. Отказывая в взыскании утраченного заработка, суд учел получение истцом пособий за периоды его нетрудоспособности в размере 654,4 тыс. руб.

Венера Хисамова