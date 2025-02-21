Избитого в Новосибирске комментатора «Матч ТВ» Скворцова выписали из больницы

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Роман Скворцов, получивший травму головы в результате нападения, сегодня выписан из больницы Новосибирска. Об этом «Ъ-Сибирь» рассказали в прокуратуре области, которая поставила на контроль ход расследования уголовного дела об избиении комментатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Роман Скворцов

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ Роман Скворцов

Фото: Елена Никитченко, Коммерсантъ

В ночь на 9 февраля Романа Скворцова, который приехал в Новосибирск освещать Матч звезд КХЛ, доставили в бессознательном состоянии в больницу. Этому предшествовал инцидент рядом с домом №22 на Красном проспекте, где расположены несколько увеселительных заведений. По предварительным данным, Роман Скворцов вышел из бара на улицу, где у него произошла ссора с посетителями, отдыхавшими в соседнем заведении. Один из них ударил комментатора. Падая, тот сильно стукнулся головой. Врачи диагностировали у него ушиб головного мозга и гематому. Позже Роман Скворцов пришел в сознание.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, максимальное наказание — три года лишения свободы). В середине февраля полиция сообщила о задержании подозреваемого в нападении на Романа Скворцова. По данным источников «Ъ-Сибирь», мужчина признался, что ударил комментатора после словесной перепалки, во время которой тот его якобы оскорбил. После допроса задержанного отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Илья Николаев