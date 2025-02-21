Пара из Кузбасса получила суммарно 35 лет за диверсии на железной дороге

Кемеровский областной суд вынес приговор в отношении мужчины и девушки из Кузбасса, которые совершали диверсии на железнодорожных путях. Их признали виновными в совершении диверсий (п. «а» ч. 2 ст. 281 УК РФ), участии в диверсионном сообществе (ч. 2 ст. 281.3 УК РФ) и подготовке к диверсии (ст. 30, 281 УК РФ). Мужчину приговорили к 19 годам колонии строгого режима с отбыванием первых 4 лет в тюрьме, девушка получила 16 лет колонии общего режима.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В пресс-службе судов Кемеровской области добавили, что злоумышленники совершали преступления на территории Кузбасса, Анжеро-Судженска и Томска. В региональном управлении ФСБ сообщили «РИА Новости», что осужденные — Егор Ермаков и Виктория Голушко, которых спецслужба сегодня, 21 февраля, упомянула в числе восьми фигурантов, осужденных за диверсии на железных дорогах.

По данным ФСБ, фигуранты поджигали объекты железнодорожной инфраструктуры с февраля по апрель 2023 года. Указание им присылал через мессенджеры куратор, находившийся в Калининграде. За совершение преступлений осужденные получали денежное вознаграждение.

О задержании пары сообщалось в конце апреля 2023 года. Утверждалось, что злоумышленники пытались поджечь пять релейных шкафов, за что им обещали заплатить 35 тыс. руб. Западно-Сибирская транспортная прокуратура оценила ущерб от действий молодых людей на сумму более 57 тыс. руб.

Никита Черненко