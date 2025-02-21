Число иностранных посетителей в нижегородских гостиницах за год выросло на 69%

На 69% выросло количество иностранных граждан, разместившихся в гостиницах Нижегородской области. По подсчетам Нижегородстата, в 2024 году их было около 38,3 тыс. человек против 22,7 тыс. в 2023 году.

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Нижний Новгород в прошедшем году принимал мероприятия по линии БРИКС.

Всего за 2024 год в гостиницах региона разместились 1,52 млн человек, что почти на 150 тыс. или 11% больше в сравнении с предыдущим годом. Количество российских граждан в нижегородских гостиницах выросло примерно на 10%. Общее число ночевок увеличилось с 4,87 млн до 5,46 млн — на 12%.

Доходы коллективных средств размещения в Нижегородской области без НДС, акцизов и аналогичных платежей выросли на 28% — с 10,47 млрд в 2023 году до 13,42 млрд руб. в 2024 году.

В санаторно-курортных организациях за 2024 год побывало 77,81 тыс. человек, что почти на 4% больше в сравнении с показателем 2023 года. Число ночевок выросло на 0,3% — до 923,1 тыс. человек. Доходы таких организаций увеличились за год на 15% — до 1,23 млрд руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», объем туристических услуг в Нижегородской области в 2024 году вырос на 22%.

Галина Шамберина