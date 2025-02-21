Первая православная пожарная дружина БОБР появилась в Свердловской области

В Свердловской области появилась первая в России православная пожарная дружина, сообщили в региональном МЧС. Дружина состоит из монахов мужского монастыря Святых царственных страстотерпцев на Ганиной Яме, расположенного в районе Екатеринбурга. Добровольцы назвали дружину БОБР, что расшифровывается как «Братский отряд быстрого реагирования».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @mchs66 Фото: @mchs66

Пресс-служба МЧС опубликовала видео, на котором сотрудники ведомства вручают участникам дружины пожарный модуль. «Теперь они самостоятельно могут тушить пожар, тем самым минимизировать ущерб от огня такого значимого, культового места»,— говорится в сообщении.

В МЧС пояснили «РИА Новости», что пожарный отряд из монахов был создан из-за большого числа деревянных построек возле монастыря. При этом обычное пожарное подразделение находится на «значительной удаленности» от монастыря. «Какие-то небольшие возгорания добровольцы могут потушить сами, а могут и локализовать огонь до прибытия профессиональных огнеборцев»,— сообщил собеседник агентства.

Полина Мотызлевская