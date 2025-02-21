Директор Пермских тепловых сетей задержан в Ульяновске

В Ульяновске задержан технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей пермского филиала ПАО «Т Плюс» Сергей Гужев. По данным 73online.ru, это стало итогом следственных и оперативно-разыскных действий УМВД по региону на ульяновском филиале «Т Плюс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ Фото: Сергей Титов, Коммерсантъ

По данным источника издания, топ-менеджеру вменяют два эпизода — преднамеренное банкротство (ст. 196 УК РФ, до семи лет лишения свободы) и покушение на растрату в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 160 УК РФ, до 7,5 лет). Он находится в статусе подозреваемого.

Утром во вторник, 18 февраля, в центральный офис ульяновского филиала ПАО «Т Плюс» пришли силовики и начали выемку документации. Как сообщают свидетели, сотрудников филиала собрали в актовом зале, у них были изъяты мобильные телефоны, было запрещено покидать помещение. К вечеру вторника выемка документов еще продолжалась, шел опрос сотрудников компании, копировалась информация с компьютеров. В УМВД ситуацию не комментируют.

Сергей Гужев в период 2010-2014 годов руководил территориальным управлением по теплоснабжению ОАО «Волжская ТГК» в городе Ульяновск. С 2014 по 2020 год занимал должность директора Ульяновского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».

Евгений Чернов