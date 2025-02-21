В Самарской области вводятся новые выплаты для желающих стать участниками СВО

С 24 февраля в Самарской области начнут действовать новые меры региональной поддержки тех, кто заключит контракт с Министерством обороны России. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Федорищев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Так, 2,1 млн руб. будет выплачиваться всем гражданам, заключившим контракт. Офицеры, которые примут решение отправиться на СВО, получат от Самарской области уже 3,6 млн руб. И такая же сумма будет выплачена бойцам, которые повторно заключат контракт с Минобороны РФ.

«И это все дополнительно к федеральным выплатам. Будем профессионально помогать нашей армии, приглашать на службу опытных офицеров и мужчин, заслуживших уважение своих однополчан»,—заявил господин Федорищев.

Алексей Алексеев