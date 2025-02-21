Площадь лесов в Северной Осетии увеличится до 340 гектаров к 2030 году

В Северной Осетии площадь лесов увеличится до 340 гектаров к 2030 году благодаря программе «Сохранение лесов» национального проекта «Экологическое благополучие». Об этом сообщил глава республики Сергей Меняйло в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ольга Чиркова Фото: Ольга Чиркова

Для усиления охраны лесов от пожаров планируется обновить парк техники и оборудования. Также в планах модернизация лесного питомника, что поможет достичь воспроизводства лесов на уровне не менее 100% к количеству вырубленных и погибших деревьев.

Тат Гаспарян