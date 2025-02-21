На руководство самарской школы завели дело за несвежую продукцию

Прокуратура внесла представление директору самарской школы № 153 Оксане Кузнецовой. В отношении ответственного должностного лица учреждения возбуждено административное дело о нарушении санитарно-эпидемиологических норм (ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ). Об этом сообщает надзорное ведомство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Контрольный орган провел проверку и установил, что на складе учреждения хранилась партия продуктов с истекшим сроком годности. Она не была использована в приготовлении пищи. В связи с этим прокуратура обязала руководство школы немедленно заменить некачественные продукты.

Георгий Портнов