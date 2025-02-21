Миасскую компанию подозревают в незаконном использовании чужого логотипа

Управление ФАС России по Челябинской области возбудило дело по признакам нарушения закона «О защите конкуренции» в отношении компании «Сити-тест» из Миасса. Организация подозревается в использовании логотипа транспортной компании «Деловые линии» (Санкт-Петербург), сообщает пресс-служба Челябинского УФАС.

В ведомство обратилось ООО «Деловые линии» с заявлением об использовании фирменного наименования на транспортном средстве. Установлено, что грузовой автомобиль арендует миасское ООО «Сити-тест». В компании утверждают, что купили тент с логотипом «Деловых линий» на авторазборе и установили взамен поврежденному. По словам ответчика, он не имел намерений нарушить закон.

Заседание комиссии УФАС по рассмотрению дела назначено на 12 марта. Ведомство изучает все обстоятельства дела.