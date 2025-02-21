Главе СКР доложат о мошеннических действиях в отношении жителей Волгограда

Начальник волгоградского следственного управления Василий Семенов проведет процессуальную проверку по обращению жителей Волгограда о совершении в отношении них мошеннических действий. Об этом сообщает инфоцентр СКР.

Также Василию Семенову предстоит доложить об установленных обстоятельствах и о результатах проверочных мероприятий. Соответствующее поручение дал глава СК РФ Александр Бастрыкин. Центральный аппарат ведомства контролирует ход проверки и исполнение поручения.

Ранее проживающие в Волгограде граждане в видеообращении к господину Бастрыкину, опубликованному в соцсетях, рассказали, что местный житель убедил около 30 своих знакомых вложить сбережения в развитие бизнеса по продаже машин. Волгоградец сказал, что будет выплачивать им денежные средства каждый месяц, а через некоторое время вернет деньги в полном объеме. В итоге мужчина перестал выходить на связь с пострадавшими и уехал из России.

Павел Фролов